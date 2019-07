Die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Staatschef Emmnauel Macron haben dem künftigen britischen Premier Boris Johnson gratuliert. "Zunächst Glückwünsche an Boris Johnson, als Premierminister nominiert zu sein", sagte von der Leyen am Dienstag vor einem Treffen mit Macron in Paris. "Ich freue mich darauf, eine gute Arbeitsbeziehung mit ihm (Johnson) zu haben." Macron dankte der bisherigen britischen Premierministerin Theresa May und sagte: "Ich beglückwünsche herzlich Boris Johnson."

Der ehemalige Außenminister Johnson hatte zuvor das Rennen um die Nachfolge von May am Dienstag klar für sich entschieden. Johnson ist damit Chef der Konservativen Partei und soll am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt werden. Von der Leyen war vor einer Woche im Straßburger EU-Parlament gewählt worden und kann damit zum 1. November dem Luxemburger Jean-Claude Juncker an die Spitze der Brüsseler EU-Kommission folgen./cb/DP/mis

