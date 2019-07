US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Am Dienstagnachmittag stehen noch Konjunkturdaten auf dem Programm, die für etwas Bewegung sorgen könnten. So wird ein Index zur Entwicklung der Hauspreise (FHFA-Index) und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Die Bestandsverkäufe sind von großer Bedeutung für den Immobilienmarkt.

In der vergangenen Nacht hat sich die US-Regierung mit Vertretern aus dem US-Kongress auf ein Haushaltspaket mit einer Laufzeit von zwei Jahren geeinigt. Führende Politiker der Republikaner und der Demokraten sagten, dass es nun das Ziel sei, die Einigung so schnell wie möglich in beiden Kammern des Kongresses zu verabschieden und dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorzulegen.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 19/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen blieben auf 102 28/32 Punkte stehen. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 3/32 Punkte auf 106 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent./elm/jkr/jha/

