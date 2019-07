"Kaufen, wenn die Kanonen donnern" so möchte man sagen. Denn der Autozulieferer und Reifenhersteller hat am Montagabend eine Gewinnwarnung ausgesprochen: Das Unternehmen bekommt die kriselnde Autoindustrie voll zu spüren. So muss das Unternehmen beim Umsatz und Ergebnis seine Ziele zusammenstreichen. Den Börsianern scheint das egal - sie nutzen das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...