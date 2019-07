Boris Johnson wird wohl der neue britische Premierminister. Die Aufmerksamkeit wird sich ab sofort auf den Brexit und die Deadline zum 31. Oktober richten, sagt Tristan Hanson, Manager des M&G (Lux) Global Target Return Fund: "Der neue Premierminister wird versuchen, Änderungen an Theresa Mays Deal zu verhandeln. Gelingt ihm das, wird sein Ziel sein, bis zu diesem Zeitpunkt einen überarbeiteten Deal durch das Parlament zu bringen. Gelingt es ihm nicht, werden er und das Parlament damit konfrontiert sein, die gleichen Entscheidungen treffen zu müssen, wie unter der Führung von Theresa May. Das Risiko eines No Deal-Brexit mag gestiegen sein, aber es gilt als sicher, dass das Parlament versuchen wird, ein solches Ergebnis zu vereiteln. Auch die ...

