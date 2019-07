Der Flugzeugbauer Airbus ändert seine Beschaffungsstrategie. Zur Freude internationaler Konzerne - und zum Leidwesen mittelständischer deutscher Firmen.

Vor der Luftfahrtmesse im Pariser Vorort Le Bourget lud Airbus-Chef Guillaume Faury Mitte Juni Branchenkollegen und Medienvertreter zu einer entspannten Soiree ins Hôtel Le Brun. Das Areal des Herrenhauses aus dem 17. Jahrhundert punktet mit prunkvollem Garten, akkurat geschnittenen Hecken und makellosen Kieswegen. Für Faury die perfekte Kulisse für einen kühlen Weißwein - und nett verpackte Warnungen an seine Zulieferer: "Wer uns am besten hilft, bekommt künftig mehr Aufträge. Und die besseren."

Auch wenn Faury, 51, die Botschaft freundlicher vortrug, als es sein kantiger deutscher Amtsvorgänger Tom Enders getan hätte - sie ist eiskalt: Europas größter Luftfahrtkonzern schärft die Beschaffungsstrategie und erhöht den Druck auf Lieferanten. Künftig will Airbus mit weniger Unternehmen verhandeln, um die Komplexität im Einkauf zu reduzieren und einen größeren Teil des Risikos auf Zulieferer abzuladen. Davon profitieren globale Anbieter aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Deutsche Zulieferer hingegen, insbesondere Mittelständler, geraten in die Defensive. Für Airbus sind sie oft zu klein.

Ausgerechnet die Stärke der deutschen Wirtschaft - die vielen kleinen, mittelgroßen und inhabergeführten Unternehmen - entpuppt sich in der von Airbus und Boeing duopolistisch beherrschten Flugzeugindustrie damit als eine eklatante Schwäche.

Boeings Dilemma, Airbus' Profit

Der Zeitpunkt für den Strategieschwenk könnte kaum besser sein. Airbus will mittelfristig vom Softwaredesaster des US-Konkurrenten Boeing profitieren. Nach zwei Abstürzen stehen seit Monaten Maschinen des Modells 737 Max nutzlos am Boden und reißen ein großes Loch in die Bilanz der Amerikaner - ein nötiges Softwareupdate soll es erst ab Ende 2019 geben. Airbus punktet im Vergleich zu Boeing als verlässlicher Partner der Airlines und hat die Produktion des Bestsellers A320 gerade von 58 auf 60 im Monat hochgefahren (siehe Grafik). Bis 2023 sollen es gar monatlich 65 Jets werden.

Airbus-Chef Faury fühlt sich zu der Neuordnung der Zulieferer gezwungen. "Im Moment ändert sich das ganze Gefüge unserer Branche", sagt der Franzose. Airbus muss - wie Boeing - einen Berg von rund 7000 Aufträgen abbauen. Beide sind rechnerisch gut acht Jahre ausgelastet. Weil Flugzeuge aus mehr als einer Million Einzelteilen bestehen, ist der Bau und das Management der vielen Zulieferer extrem komplex. Airbus will sich künftig auf die Entwicklung digitaler Systeme und Services konzentrieren. Mechanische Komponenten inklusive aller Risiken und Nebenwirkungen sollen darum weitgehend Zulieferer übernehmen. Bislang bezieht Airbus laut Insidern Teile von 4500 meist kleineren Unternehmen. "Das ist schon heute kaum zu managen ...

