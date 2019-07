München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Während Lime mit der besten App Usability überzeugt, liegt die Circ App mit Abstand hinten. Im Gegensatz zu den Rollern von Tier, Circ und Voi wird aber die Fahrzeugqualität bei Lime kritisiert.



Zu diesen Ergebnissen kommt die neue Quality Experience Studie der Consline AG nach dem ersten Nutzungsmonat in Deutschland. Ausgewertet wurden 707 Nutzeraussagen zu den führenden Sharing Anbietern in Online-Quellen. Untersucht wurden die Kriterien Registrierung, App Usability, Fahrzeugqualität, Verfügbarkeit und Preis.



Im Detail überzeugt die Lime App mit reibungslosen Prozessen, guter Fahrzeugortung sowie der einzigartigen Pausenfunktion. Die Circ App hat große Probleme beim Starten und Beenden der Miete und stürzt häufig ab. Zudem werden bei Circ auch die Registrierung und die schlechte Erreichbarkeit des Kundenservice kritisiert.



Bei den Lime Rollern werden schlechte Bremswirkung und scharfe Kanten an der Trittfläche bemängelt, zudem werden die Scooter häufiger als leistungsschwach und instabil beschrieben.



Tier und Voi überzeugen durch ausgewogene Profile. Beide Anbieter können aber die Verfügbarkeit der Fahrzeuge noch deutlich verbessern.



Die gesamte Diskussion der Nutzer wird stark durch die App Usability und Fahrzeugqualität geprägt, während zu Verfügbarkeit und Preis erheblich weniger Aussagen getroffen werden.



Die Consline AG (www.consline.com) ist seit fast 20 Jahren als Pionier im Bereich Customer Voice Monitoring zur Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen tätig. Zusätzlich zu aussagekräftigen Bewertungskategorien hat Consline den Quality Experience Index QXI als KPI für das Benchmarking von Produkten und Services entwickelt. Der QXI hat eine Skalierung von 0 (alle Aussagen negativ) bis 100 (keine Aussage negativ).



OTS: Consline AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28739 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28739.rss2



Pressekontakt: Dr. Dirk Schachtner Consline AG Leonrodstr. 68 80636 München Tel.: +49 89 3063650 contact@consline.com www.consline.com