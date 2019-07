Der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse plant für den 18.8. ein Statement. Voraussichtlich macht er das Gleiche wie sein Kollege von Daimler und packt eine Menge Risiken in die Halbjahreszahlen ein, um reinen Tisch zu machen und für sich selbst eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Also BMW-Käufe vorerst zurückstellen!



