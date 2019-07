Ein neues Zuhause im Ausland hört sich verlockend an. Die Umzugskosten sind nur schwer abschätzbar. Eine Studie der Umzugsplattform Movinga zeigt, wie teuer der Domizilwechsel in eine neue Stadt tatsächlich ist.

Kisten packen, den Behörden den Ortswechsel bekanntgeben und sich von den Liebsten verabschieden. Das sind die typischen Aktivitäten, die vor einem Umzug anstehen. Die anfallenden Kosten gehören dabei zu den unangenehmeren Themen. Um Klarheit über die Auslagen zu schaffen, hat die Umzugsplattform Movinga den Umzugspreisindex entwickelt.

Der Index beruht auf den durchschnittlichen Preis für den Umzug sowie die Lebenshaltungskosten der ersten drei Monate in der neuen Stadt. Die Studie nimmt darüber hinaus an, dass die Personen in Berlin wohnhaft waren und von dort aus in die neue Stadt reisen. Um die Gesamtkosten zu berechnen, wurden unterschiedliche Anbieter für alle Bereiche miteinander verglichen und ein Durchschnittswert ermittelt. Die Kosten ergeben sich aus dem täglichen Transport vor Ort, der Verpflegung sowie dem neuen Telefonvertrag. Zudem kommen die Kosten für das Arbeitsvisum, den Flug und den Transport des Hausrats hinzu. Die Herausgeber der Studie gehen davon aus, dass eine Person nicht sofort eine dauerhafte Bleibe hat und daher im ersten Monat in einer vorübergehenden Unterkunft lebt.

Im vorliegenden Katalog sind zehn deutsche Städte sowie 80 internationale Standorte vertreten. Die Auswahl der internationalen Ziele basiert auf der Beliebtheit der Städte bei hochqualifizierten Arbeitnehmern.

München bleibt teuerste Stadt Deutschlands

Der Index soll als Orientierungshilfe für Einzelpersonen und Familien dienen, um herauszufinden, wie viel sie für den Umzug ins Ausland sparen müssten. "Trotz des Anstiegs der Anti-Globalisierungsstimmung in den letzten Jahren gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die Migration von Fachkräften in naher Zukunft abschwächen wird", erläutert der Movinga-Geschäftsführer Finn Age Hänsel. Besonders Städte mit angesiedelten Großkonzernen profitieren von einer erhöhten Nachfrage im Immobilienmarkt. Bestes Beispiel dafür ist Dublin. Laut dem Index ...

