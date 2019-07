Deutschland (ots) - Moneyarcher.com hat eine kostenlose App auf den Markt gebracht, die gratis über Google Play und den AppStore heruntergeladen werden kann. Über diese App können Nutzer verschiedene Kreditangebote miteinander vergleichen und online beantragen. Die App gibt es in vier Sprachen: Dänisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch und kann ohne Altersbeschränkung genutzt werden. Die Menüführung ist sehr einfach gestaltet. Nachdem eine Sprache ausgewählt wurde, kann der Nutzer entweder direkt zur Moneyarcher.com Webseite gehen, sich die neuesten Webseiten Artikel über die App durchlesen oder einen Sofortkredit beantragen. Natürlich können auch weitere Kredite beantragt werden. Das Portfolio ist sehr umfangreich und bietet für viele potenzielle Kreditnehmer ein passendes Angebot.



Die App ist sehr leicht zu nutzen



Die Moneyarcher App (Google Play: http://ots.de/SoblSZ - AppStore: http://ots.de/GuyaUg ) zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie so einfach genutzt werden kann. Das gesamte Menü ist klar verständlich gestaltet und prinzipiell braucht kein Nutzer eine Gebrauchsanweisung. Außerdem bietet die App sehr kurze Ladezeiten, wodurch sich ihre Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert.



Die Moneyarcher.com App bietet Nutzern eine große Vielfalt an verschiedenen Darlehen. Ganz egal, ob Sie einen Weihnachtskredit brauchen, ein Boot finanzieren möchten, ein Darlehen trotz Schufa Eintrag beantragen wollen oder Informationen zu einem Studentenkredit benötigen. Sie finden alle wichtigen Informationen in der App.



Das macht Moneyarcher.com aus



Auf https://moneyarcher.com/de/ werden verschiedene Kreditangebote präsentiert, die nicht von Banken kommen, sondern über verschiedene online Plattformen vermittelt werden. Dabei findet keine Schufa Abfrage statt und das wiederum macht es für Antragssteller einfacher ein Darlehen zu bekommen. Statt der Schufa Abfrage werden Hundert verschiedene Faktoren benutzt, wodurch die Sicherheit der Darlehensgeber und Antragssteller gewährleistet wird.



OTS: MoneyArcher.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135399.rss2



Pressekontakt: rolf@moneyarcher.com https://moneyarcher.com/de/