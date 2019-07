PARIS/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Opel-Chef Michael Lohscheller rückt als erster Deutscher in den engsten Führungskreis des französischen PSA -Konzerns auf. Der 50-Jährige wurde am Dienstag vom Aufsichtsrat des Unternehmens in den vierköpfigen Vorstand berufen, wie PSA in Paris mitteilte. Er folgt zum 1. September Jean-Christophe Quémard, Direktor Mittlerer Osten & Afrika, der im erweiterten Vorstand verbleibt. Diesem "Executive Committee" gehört auch Lohscheller bislang schon an. Die Amtszeit des Vorstands unter Führung des Portugiesen Carlos Tavares endet am 2. April 2021. Die Berufung Lohschellers belege die Bedeutung der Integration von Opel/Vauxhall in die Groupe PSA, hieß es./ceb/DP/men

ISIN FR0000121501

AXC0232 2019-07-23/16:48