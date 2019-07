Beyond Meat Aktie: Diese Zahlen sind der Hammer - vermuten die Märkte Die Aktie von Beyond Meat ist am Dienstag erneut nach oben geklettert. Analysten sind inzwischen der Meinung, die Aktie sei tatsächlich in einem stärkeren Aufwärtstrend angelangt und daher durchaus interessant. Der Wert war erst Anfang Mai an die Börse gegangen und hat seither ein Allzeithoch nach dem nächsten erwirtschaftet. Zahlen kommen Beyond Meat greift damit den eigenen Zahlen vorweg. Die werden am 29. Juli verkündet und ... (Frank Holbaum)

