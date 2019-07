Die britische Wirtschaft fordert Boris Johnson dazu auf, rasch Ergebnisse zu liefern und einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Denn das Land droht schon jetzt, in eine Rezession zu rutschen.

Boris Johnsons Wahl zum neuen Parteichef der Konservativen Partei, der am Mittwoch die Ernennung zum Premier folgen dürfte, wird in einem Lager besonders aufmerksam verfolgt: in der Wirtschaft. Denn das Gezerre um den EU-Austritt und die daraus resultierende Ungewissheit, schlagen sich bei vielen Unternehmen schon jetzt aufs Geschäft nieder. Ein ungeregelter "No-Deal-Brexit", wie ihn einige Hardliner favorisieren, hätte vermutlich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.

Mit seiner Ankündigung, die EU im Zweifelsfall auch ohne ein Abkommen am 31. Oktober zu verlassen, hat Johnson für entsprechend viel Aufregung gesorgt. Viele Brexit-Unterstützer beharren darauf, dass sich selbst ein harter Brexit positiv auf die britische Wirtschaft auswirken würde. In Wirklichkeit gibt es schon jetzt Anzeichen dafür, dass das Land in eine Rezession schlittern könnte. Der unabhängige Thinktank "National Institute of Economic and Social Research" (NIESR) setzte in einer Anfang der Woche veröffentlichten Erklärung die Wahrscheinlichkeit dafür bei 25 Prozent an.

NIESR geht davon aus, dass die britische Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft ist. Das Risiko, dass sich die Wirtschaft auch im laufenden Quartal verkleinern könnte, legte der Thinktank bei 25 Prozent an. Danach könnte es unter Umständen weiter bergab gehen. "Die kurzfristigen Aussichten für die britische Wirtschaft sind in der Tat sehr trübe, und es besteht ein erhebliches Risiko, dass in den nächsten sechs Monaten ein schwerwiegender wirtschaftlicher Abschwung einsetzt", heißt es in einer Erklärung.

Entsprechend deutlich fiel der Appell aus, den der Industrieverband Confederation of British Industry (CBI) an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...