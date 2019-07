News bei Pantaflix (WKN: A12UPJ): Die Filmgesellschaft mit Video-on-Demand-Plattform sichert sich einen neuen Investor. Dabei handelt es sich um Klemens Hellmann, einen Investment-Experten mit viel Erfahrung und Kompetenz im Filmbusiness. Der "neue Großaktionär" wird künftig auch im Aufsichstrat vertreten sein. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist Hellmann durch die Hochzeit mit Model Barbara Meier in Venedig - Bunte berichtete.

An der Börse wird die heutige News als Non-Event aufgefasst. Die Pantaflix-Aktie liegt am Dienstag zum Handelsende mit +2,04% leicht in der Gewinnzone bei 2,75 Euro. Die ebenfalls heute erfolgreich abgehaltene ordentliche Hauptversammlung in München wird damit von zusätzlichen News begleitet. Pantaflix kündigte im Februar den Einstieg eines "strategischen Investors" an - dieser dürfte nun gefunden sein.

