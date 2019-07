Wer nach den schlechten Zahlen, die Netflix in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte, auf eine Gegenbewegung und einen Schluss des Gaps vom 18. Juni zwischen 361,75 und 329,85 US-Dollar gehofft hat, sah sich in den letzten Tagen getäuscht. Statt zumindest einen Teil der Verluste wieder auszugleichen, fiel der Wert sogar noch weiter zurück. Ihr bisheriges Korrekturtief markierte die Aktie am Montag bei 305,81 US-Dollar. Seitdem läuft eine schwache Gegenbewegung. Soll sie den Beginn einer kräftigen ... (Dr. Bernd Heim)

