Von Anfang Juni bis Mitte Juli gaben die Bullen bei der Facebook-Aktie den Ton an. Sie haben den Wert steil ansteigen lassen, sodass die Facebook-Aktie ausgehend von ihrem am 4. Juni bei 160,84 US-Dollar ausgebildeten Tief die runde 200,00-US-Dollar-Marke inzwischen überwinden konnte und das alte Jahreshoch erfolgreich hinter sich gelassen hat. Das aktuelle Jahreshoch wurde am 16. Juli bei 205,47 US-Dollar markiert. Es leitete anschließend eine Korrektur ein. Sie vollzieht sich zwar als eine bullische ... (Dr. Bernd Heim)

