Und es geht weiter mit guten Nachrichten von Wirecard. Nachdem der Zahlungsdienstleister vorige Woche eine Nachricht mit einem großen Namen melden konnte - es wurde eine Zusammenarbeit mit ALDI vereinbart - ging es diese Woche weiter. So teilte Wirecard am Dienstag mit, die nationale Fluglinie Marokkos ("Royal Air Maroc") als neuen Kunden gewonnen zu haben, und zwar für "digitale Zahlungen weltweit". Wirecard verweist darauf, dass die Royal Air Maroc in Afrika zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften ... (Peter Niedermeyer)

