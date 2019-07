Obwohl gelegentliche Pumps dem Bitcoin immer wieder Luft verschaffen, bewegt er sich doch abwärts. Und das noch für einige Zeit. Auch die größten Optimisten beziehungsweise Bullen unter den Investoren in Crypto Coins wird allmählich der Gedanke beschleichen, dass beim aktuellen Preisverlust des Bitcoins und der Altcoins viele Investoren um einen herum nach und nach ihre Gewinne nach der fulminanten Ralley der Coins in Sicherheit bringen und einem selber möglich nur die Erinnerung an einen ehemals ... (Oliver Michel)

Den vollständigen Artikel lesen ...