Die größte Sorge, die viele beim Thema Elektromobilität immer noch haben, ist die bezüglich der Reichweite und dem Aufladen. Mit seinen Superchargern stellt der Tesla besonders schnelle Ladestationen zur Verfügung. In L.A. sollen hier 1.500 Autos geladen werden können - und das täglich.Bereits im März nahm Tesla seine ersten Schnellladestationen im Rahmen seines Early-Access-Programms für Teilnehmer in Betrieb. Nun gibt es in Los Angeles einen öffentlichen Ladepark. Eine Vielzahl an Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...