Der CSU-Politiker attackiert die SPD für ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Aufstockung des Verteidigungsetats. Er stehe zum Zwei-Prozent-Ziel.

In der Debatte um mehr Geld für die Bundeswehr hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Koalitionspartner SPD wegen seiner ablehnenden Haltung attackiert. "Ausrüstung als Aufrüstung zu diffamieren sichert keinen Frieden, sondern schwächt die Einsatzbereitschaft unserer Truppe", sagte Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wer die Freiheit Deutschlands am Hindukusch verteidigen will, muss auch bereit sein, unsere Soldaten emotional, technisch und finanziell zu unterstützen. Wir stehen zum Zwei-Prozent-Ziel und zu unseren internationalen Verpflichtungen."

