CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Luftfahrtkonzern Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) den zweiten Quartalsbericht vorlegen, seit die bestverkaufte Baureihe 737 Max weltweit mit Flugverboten belegt wurde. Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben den Flugzeugbauer in eine schwere Krise gebracht - nun wird sich zeigen, wie sehr dies die Bilanz belastet. Vergangene Woche hatte Boeing bereits angekündigt, wegen des 737-Max-Debakels Sonderkosten in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro) nach Steuern im zweiten Quartal zu verbuchen. Das dürfte den Airbus -Rivalen tief in die roten Zahlen befördern. Mit Spannung erwarten Anleger mögliche Aussagen zum Geschäftsausblick und der angestrebten Wiederzulassung der 737 Max./hbr/DP/zb

