=== *** 07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 2Q (07:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 08:40 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q (13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:05 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:30 DE/Metro AG, Veröffentlichung gemeinsame Begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum EPGC- Angebot (10:00 Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen sowie zur Begründeten Stellungnahme), Düsseldorf *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefon-PK, 10:00 Analystenkonferenz), München *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 08:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 2Q, Bilbao *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 102 zuvor: 102 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 zuvor: 45,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,1 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sondersitzung, Berlin 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundestag, Vereidigung von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer; anschließend Regierungserklärung, Berlin *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 13:00 GB/Amtsübernahme durch den neuen Premierminister Johnson, London *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago 14:30 US/Justiz- und Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Befragungen von US-Sonderermittler Mueller zur Russland-Affäre, Washington *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -4,5 Punkte zuvor: -4,9 Punkte 15:30 DE/Bundestags-Verkehrsausschuss, Sondersitzung mit Bundesverkehrsminister Scheuer zu Maut-Kosten, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,6 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +5,3% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn - IT/Landesweite Streiks im italienischen Transportsektor - US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q (nach Börsenschluss), Palo Alto ===

