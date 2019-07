Zürich (awp) - Pünktlichkeit ist eigentlich eine Schweizer Tugend. Wenn es um den Flugverkehr geht, scheint dem allerdings nicht so zu sein. In einer neuen Studie schneiden die Flughäfen Zürich und Genf in Sachen Verspätungen schlecht ab. So weist der Zürcher Flughafen im Vergleich der 20 grössten Airports in der Schweiz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...