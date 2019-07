Der Dax dürfte nach Kursgewinnen an der Wall Street und in Asien am Mittwoch zunächst an seinen starken Wochenbeginn anknüpfen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 12 529 Punkte. In den ersten beiden Tagen der Woche gewann er bereits fast 2 Prozent und konnte mit 12 531 Punkten das technische Bild verbessern, denn die Kurslücke aus der "Inselumkehr" im Chart vom Monatsanfang wurde fast wieder geschlossen.

Die Anleger freuten sich über die Haushaltseinigung in den USA und setzen zudem weiter auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Zahlreiche Gewinnwarnungen wurden so gut weggesteckt. Nun scheint sich zudem auch in den Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas zu tun. Berichten zufolge reisen US-Diplomaten am Montag zu Gesprächen nach Peking. Zuvor steht mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag aber noch der Wochenhöhepunkt auf dem Programm. Er könnte im Verlauf gerade nach dem starken Anstieg für zunehmende Zurückhaltung sorgen.

Derweil nimmt die Berichtssaison richtig Fahrt auf. Im Dax legt Covestro seinen Zwischenbericht vor, Daimler und Deutsche Bank kommen nach bereits bekannten Eckdaten mit endgültigen Zahlen./ag

