MÜNCHEN; 24. Juli 2019 Mallik Rao wird neuer CTO der Telefónica Deutschland - Neuer Technik-Vorstand kommt von Vodafone Türkei - Cayetano Carbajo Martin übernimmt nach erfolgreichem Abschluss wesentlicher Netz-Meilensteine neue Rolle bei Telefónica, S.A. - Unternehmen treibt LTE-Ausbau und 5G-Vorbereitung unverändert voran Mallik Rao (Yelamate Mallikarjuna Rao) wird der künftige Chief Technology Officer (CTO) von Telefónica Deutschland. Als Mitglied des Vorstands wird er den Betrieb des Mobilfunk- und Festnetzes des Unternehmens verantworten. Ab Mitte Oktober 2019 soll Mallik Rao auf Cayetano Carbajo Martin folgen, der nach erfolgreichem Abschluss wesentlicher Meilensteine der Weiterentwicklung und Verbesserung der Netzinfrastruktur der Telefónica Deutschland eine neue Rolle beim spanischen Mutterkonzern übernehmen wird. Mallik Rao verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Telekommunikationsindustrie. Er begann seine berufliche Laufbahn 1993 bei TATA Telecom, gefolgt von Stationen bei ERICSSON und Nortel Networks. Eine leitende Führungsposition übernahm Rao erstmals beim indischen Mobilfunkanbieter Aircel. 2012 trat er dann in den Vodafone Konzern ein, wo er zunächst die Rolle des Chief Technology & Information Officer (CTIO) für Vodafone Niederlande innehatte. Seit September 2015 zeichnet er in gleicher Funktion für Vodafone Türkei verantwortlich. Unter der Führung von Cayetano Carbajo Martin hat Telefónica Deutschland insbesondere beim Netz die Weichen für die Zukunft erfolgreich gestellt. So steuerte der gebürtige Spanier mit seinem Team die Zusammenführung der Mobilfunknetze von O2 und E-Plus. Er leitete die erfolgreiche Teilnahme des Unternehmens an der 5G-Auktion, in der sich Telefónica Deutschland 90 MHz an wertvollem Frequenzspektrum sichern konnte. Bezieht man das bestehende Spektrum des Unternehmens mit ein, so verfügt Telefónica Deutschland über 310 MHz (bis 2025) Mobilfunkspektrum und damit über eine sehr wettbewerbsfähige Frequenzausstattung. Parallel macht Telefónica Deutschland gute Fortschritte beim massiven LTE-Ausbau in die Fläche. Von unserem Gesamtziel, in 2019 circa 10.000 zusätzliche LTE-Netzelemente in Betrieb zu nehmen, wurden bis Ende Juli bereits >4,400 erreicht. Damit ist Telefónica Deutschland auf dem besten Weg zum Ziel Deutschlands Mobile Customer & Digital Champions zu werden, dabei steht das Kundenerlebnis im Mittelpunkt.