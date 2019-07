Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 850 auf 691 Pence gesenkt. Angesichts niedriger Zinsen benötige die Investmentbank einen Plan B, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zinserhöhungen in der Vergangenheit hätten sich nicht positiv auf die Margen des Geldhauses ausgewirkt. Zudem sei in Zukunft nicht mit weiteren Anhebungen zu rechnen, was eine bessere operative Entwicklung erschwere. Ein negatives Signal wäre zudem eine Kürzung der Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 16:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 00:00 / ET

