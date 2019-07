Die ThyssenKrupp-Aktie verzeichnete in der ersten Hälfte des Julis wieder Verluste. Ausgehend vom Zwischenhoch bei 13,29 Euro, das am 1. Juli erreicht worden war, fiel der Kurs bis zum 18. Juli wieder auf 11,21 Euro zurück. Danach lief der Kurs einige Tage unentschlossen seitwärts. Am Dienstag wurde die Lethargie durch einen kräftigen Anstieg auf 11,76 Euro von den Käufern überwunden. Durch diesen Anstieg stiegt die Chance, auf einen erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung. Damit dieser gelingt, ... (Dr. Bernd Heim)

