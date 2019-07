Den Käufer der Infineon-Aktie ist es seit Mitte Juni gelungen, rund die Hälfte der vorangegangenen schweren Verluste auszugleichen. In dieser Woche hat sich der Anstieg sogar noch einmal deutlich beschleunigt und der Wert steht kurz davor, die Marke von 18,00 Euro zu überwinden. So angenehm diese Erfolge aus Sicht der Käufer sind so unzureichend sind sie bislang dennoch, denn bei der vorangegangenen Abwärtsbewegung handelt es sich um einen fünfteiligen Impuls. Er wird augenblicklich nur korrigiert. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...