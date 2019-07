Die Aktie des deutschen Biotechunternehmens MorphoSys konnte am 10. Juli über die 50-Tagelinie ansteigen und damit ein Kaufsignal generieren. Dieses Signal wurde anschließend in einer besonders dynamischen Weise umgesetzt. Die Aktie vollzieht seitdem einen steilen Anstieg und konnte in dieser Woche die runde 100,00-Euro-Marke wieder überwinden und in der Spitze bis auf 104,60 Euro ansteigen. Da die MorphoSys-Aktie kurzfristig überkauft ist, dürfte eine Konsolidierung in Kürze auf dem Programm stehen. ... (Dr. Bernd Heim)

