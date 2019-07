TAGESTHEMA

Die US-Regierung hat eine Untersuchung zur Marktmacht führender Internetkonzerne angekündigt. Die Prüfung richte sich gegen Suchmaschinenanbieter, soziale Netzwerke und Onlinehändler, erklärte das Justizministerium am Dienstag. Untersucht werden solle, ob und wie die betreffenden Digitalunternehmen mit ihren Praktiken den Wettbewerb unterdrücken, Innovationen behindern oder auf andere Weise den Verbrauchern schaden. In der Mitteilung des Justizministeriums wurden keine bestimmten Unternehmen genannt. Die Ermittlungen dürften sich aber gegen die Internetriesen Google, Facebook und Amazon richten, die in ihren jeweiligen Marktsegmenten eine dominierende Stellung einnehmen. Der Leiter der Kartellrechtsabteilung des Justizministeriums, Makan Delrahim, erklärte, ohne marktbasierten Wettbewerb könnten Digitalplattformen in einer Weise handeln, die nicht den Anforderungen der Kunden gerecht werde. In den USA gibt es schon seit längerem Bedenken angesichts der marktbeherrschenden Stellung von Google, Facebook und Co. Solche Vorwürfe gibt es auch in Europa: Die EU-Kommission hat bereits mehrfach Milliardenstrafen gegen Google verhängt, weil der Internetriese seine Marktmacht missbraucht haben soll.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Nettoerlöse 726 +6% 15 687 Operative Kosten bereinigt 260 -1% 12 263 EBITDA bereinigt 468 +10% 14 426 EBITDA 453 +22% 12 371 Ergebnis nach Steuern 279 +29% 3 216 Ergebnis je Aktie 1,49 +32% 13 1,13

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Umsatz 1.755 -0,2% 22 1.758 Umsatz bereinigt 1.771 -0,1% 17 1.773 OIBDA* bereinigt 578 +15% 15 504 Ergebnis nach Steuern -8,5 -- 2 -12 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,00 *Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Weitere Termine:

07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q

07:05 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Metro AG, Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum EPGC-Angebot

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 2Q

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q (nach Börsenschluss)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Wirecard AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 102 zuvor: 102 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,9 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,8 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 zuvor: 45,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,6 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,1 zuvor: 52,2 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -4,5 Punkte zuvor: -4,9 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,6 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +5,3% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 CZ/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 4,0 Mrd CZK Auktion 4,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2057 im Volumen von max. 1,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.520,00 0,19 Nikkei-225 21.724,42 0,48 +/- Tick Bund -Future 173,82 1 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.490,74 1,64 DAX-Future 12.537,00 1,99 XDAX 12.545,97 1,98 MDAX 26.154,58 1,16 TecDAX 2.912,46 0,64 EuroStoxx50 3.532,87 1,23 Stoxx50 3.224,47 1,04 Dow-Jones 27.349,19 0,65 S&P-500-Index 3.005,47 0,68 Nasdaq-Comp. 8.251,40 0,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,82 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Erleichterungs-Rally an den europäischen Märkten dürfte sich laut Marktteilnehmern am Mittwoch fortsetzen. Angeheizt wird die Stimmung zum einen von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit und zum anderen von der Spekulation auf eine Lockerung der Geldpolitik. Die US-Unterhändler werden am Montag nach China reisen und dort nach einer Lösung im Zollstreit suchen. Das stützt die Stimmung für die Zykliker, denn eine Lösung würde die Konjunkturerwartungen aufhellen. Die Erwartung, die EZB werde am Donnerstag Zinssenkungen oder gar Quantitative Easing zumindest ankündigen, stützt ebenfalls die Risikobereitschaft. Von den Vorlagen kommen keine Querschüsse, in Asien ziehen die Börsen am Morgen überwiegend an. Leichte Abgaben im Nasdaq-Future dürfte Europa ignorieren, denn sie liegen an Ermittlungen gegen die Technologiekonzerne wegen ihrer märktebeherrschenden Stellung. Aus technischer Sicht ist der Weg des DAX Richtung Jahreshoch bei 12.656 Punkten frei. Impulse werden auch von der Berichtsaison erwartet und von Einkaufsmanager-Indizes am Vormittag.

Rückblick: Fest - Ein Run in konjunkturabhängige Aktien hat die Börsen nach oben getrieben. Zum einen wollen China und die USA in der kommenden Woche wieder über eine Lösung des Handelsstreits verhandeln. Der von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angekündigte Verzicht auf Zölle für US-Industrieprodukte wurde ebenfalls als Entspannungszeichen aufgefasst. Daneben setzte der Markt weiter auf eine lockerere Geldpolitik in der Eurozone. In den USA hat sich US-Präsident Donald Trump mit dem Kongress auf das Vermeiden einer neuen Haushaltssperre geeinigt. Der Autoindex schoss um 4 Prozent nach oben. Gestützt wurde die Stimmung für die Branche auch von starken Geschäftszahlen des Zulieferes Faurecia, für dessen Titel es um 11,5 Prozent nach oben ging. Nach starken Geschäftszahlen und einem noch stärkeren Ausblick stiegen AMS um 8 Prozent. Bei den Bankenwerten kletterten Santander um 3,6 Prozent. Die Markterwartung wurde übertroffen. UBS gewannen 2,6 Prozent. Die Schweizer hatten ein Drittel mehr verdient als erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX mit seinen Autowerten und Zulieferern stieg deutlicher als der weniger zyklische Euro-Stoxx-50. Angeführt wurde der Aufschwung von Conti, die trotz einer Gewinnwarnung um 6,3 Prozent nach oben schossen. Warburg hatte das Kursziel zwar gesenkt, es lag es aber nach wie vor deutlich über dem letzten Kurs. Trotz der gegenwärtigen Schwäche in der Branche schätzten die Analysten bei Conti die gute strategische Positionierung, das mittelfristige Umsatzwachstum und das Margenpotenzial. Daimler gewannen mit dem Einstieg von Baic 4,4 Prozent. BMW legten um 3,8 Prozent zu, Morgen Stanley hatte die Aktien angehoben. Bei den deutschen Zulieferern zeigten sich auch Hella mit einem Plus von gut 6,8 Prozent sehr stark und Schaeffler gewannen 8,7 Prozent. Außerhalb der Autobranche gewannen die ebenfalls konjunkturabhängigen BASF 3,9 Prozent, Thyssenkrupp 3,1 Prozent und Infineon 3,7 Prozent. Vernachlässigt wurden dagegen ausgewählte vergleichsweise konjunkurunabhängige Werte: RWE gaben 1,2 Prozent ab und Vonovia 0,6 Prozent. Jungheinrich brachen um 9,8 Prozent ein, die Prognose wurde gekappt. Kion fiel um 2,3 Prozent. Eckert & Ziegler hatte dagegen die Gewinnprognose angehoben, die Aktie haussierte um 17

