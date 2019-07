Nach der Einigung auf die Schuldenobergrenze in den USA notiert der Euro weiterhin niedrig. Die Gemeinschaftswährung rutscht auf 1,144 US Dollar.

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen ging es aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1144 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am ...

