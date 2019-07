Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,35 Prozent.

Bevor sich der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag richtet, könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm steht unter anderem die erste Schätzung zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Juli und damit Daten, die am Markt in der Regel stark beachtet werden.

Die Einkaufsmanagerindizes liefern "finale Fingerzeige über das Wachstum vor der EZB-Entscheidung", sagte Anleiheexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach dürften sie aber kaum ausreichen, um die Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr zu erfüllen. Bundesanleihen dürften daher weiter gestützt werden, erwartet er.

Außerdem werden bis zum Mittag noch Kennzahlen zur Kreditvergabe im Währungsraum und zum französischen Geschäftsklima erwartet./jkr/jha/

