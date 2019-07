flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West Texas Intermediate) fiel am Dienstag etwas zurück. Die Konjunktur-Updates des Internationalen Währungsfonds (IWF) erwiesen sich nicht gerade als treibende Kraft. Das globale Wachstum in 2019 soll bei 3,2 Prozent liegen. Die US-Wirtschaft soll dem IWF nach aber in 2019 besser laufen, als zunächst angenommen und um 2,6 Prozent zulegen, während Deutschland in 2019 nur noch um 0,7 Prozent wachsen soll. Besonders aber der konjunkturelle Ausblick für China reduzierte sich. China soll in 2019 mit 6,2 Prozent wachsen und in 2020 sogar nur mit 6,0 Prozent.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 11. Juli 2019 bei 60,93 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. Juli 2019 bei 54,85 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 57,17/57,89/58,61/59,50 und 60,93 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen fänden sich bei 54,85 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 53,96/53,41/52,52 und 51,09 US-Dollar.

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Sep19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Sep19

