Das US-Justizministerium will untersuchen, ob große Online-Plattformen den Wettbewerb behindern. Die Anleger lassen sich davon nicht groß beeindrucken - die Amazon-Aktie legt am Dienstag weiter zu. Weitere Analysten haben sich vor den Quartalszahlen am Donnerstag bullish über den Konzern geäußert.Namen von Unternehmen wurden bei der Ankündigung des Justizministeriums zwar nicht genannt. Aber aus den erwähnten Bereichen - Websuche, soziale Medien, Online-Einzelhandel - wird klar, dass es zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...