Vor Präsentation der Hj.-Zahlen von Bayer durch Werner Baumann und CFO Wolfgang Nickl am 30.7. notiert die Aktie nahe 3-Monats-Hoch von 62 Euro. Das sind ca. 10 Euro über dem Tief von Mitte Juni.Seither gab es eine Reihe spannender bis guter Nachrichten, etwa die Bekanntgabe des Einstiegs von Aktien-Spürhund Paul Singer. Auch startete Bayer geschickt eine PR-Initiative in Form eines offensiveren Umgangs mit Glyphosat-Kritikern. Die Klagewelle, die auf Bayer seit dem Zukauf von Monsanto zurollt, ist einerseits bedrohlich, andererseits zeigt die US-Historie, dass Kläger in den zehn größten Produkthaftungsfällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...