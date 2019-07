FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Verlauf. Im Handel wird von einer kleinen Verschnaufpause nach dem Plus am Vortag gesprochen. Mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag könnten die Anleger erst einmal abwarten, ob die Notenbanker die teils hochgesteckten Erwartungen auch liefere. Ansonsten könnte ein Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden.

Der September-Kontrakt notiert gegen 08:17 Uhr um 37 Punkte niedriger bei 12.500. In den Handel gegangen war er mit 12.510. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.537,5 und das Tagestief bei 12.497 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.719 Kontrakte.

July 24, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)

