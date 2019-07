Unternehmenszahlen und die Hoffnung auf eine weiter gelockerte Geldpolitik haben am Dienstag den europäischen Börsen ordentlich Schwung gegeben. Zusätzliche Unterstützung kam vom deutlich nachgebenden Euro, der gegen den US-Dollar nach der erfolgten Einigung über das Budget in den USA deutlich unter Druck kam. Der EuroStoxx 50 konnte in den vergangenen Tagen verlorengegangenes Terrain wettmachen und schloss 1,2% befestigt, wobei nur wenige Zähler auf den höchsten Stand seit einem Jahr fehlten. Auch die anderen wichtigen europäischen Indices zeigten sich deutlich stärker und konnten ebenfalls schöne Zugewinne verbuchen, auch in London reagierte der Markt so gut wie gar nicht auf die Wahl von Boris Johnson zum Chef der Konservativen Partei ...

