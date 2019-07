Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ProSiebenSat1 +0,08% auf 12,005, davor 6 Tage im Minus (-10,62% Verlust von 13,42 auf 11,99), Home Depot +0,86% auf 213,08, davor 5 Tage im Minus (-3,4% Verlust von 218,7 auf 211,27), K+S +1,53% auf 15,27, davor 5 Tage im Minus (-6,35% Verlust von 16,06 auf 15,04), YY Inc. +1,77% auf 65,37, davor 5 Tage im Minus (-5,57% Verlust von 68,02 auf 64,23), RTL Group +0,83% auf 44,73, davor 5 Tage im Minus (-4,04% Verlust von 46,23 auf 44,36), SAP +1,1% auf 112,46, davor 5 Tage im Minus (-8,38% Verlust von 121,42 auf 111,24), Nike+0,85% auf 86,7, davor 5 Tage im Minus (-3,92% Verlust von 89,48 auf 85,97), Fresenius +0,71% auf 45,195, davor 5 Tage im Minus (-4,11% Verlust von 46,8 auf 44,88), First Solar -0,29% auf 66,4, davor 4 Tage im Plus (3,26% Zuwachs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...