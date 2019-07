Covestro, Daimler, Deutsche Bank: An diesem Mittwoch bewegen zahlreiche Quartalsergebnisse die Märkte. Der deutsche Leitindex startet leicht im Plus.

An diesem Mittwoch wird Anlegern kaum langweilig werden: Zahlreiche Unternehmen verkünden ihre Quartalszahlen - darunter auch die Deutsche Bank. Dass der große Umbau des Geldhauses für rote Zahlen sorgt, war bereits bekannt. Jetzt liegt das Augenmerk auf den Details. Neben dem Geldhaus haben unter anderem auch Covestro, Daimler und Telefonica die Quartalszahlen veröffentlicht. Der deutsche Leitindex liegt zu Handelsbeginn 0,2 Prozent im Plus.

Zwar tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) erst am Donnerstag, doch Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank bestimmten schon am Dienstag das Geschehen an der Börse. Der Dax ging mit einem Plus von 1,6 Prozent und 12.490 Punkten aus dem Handel und stieg damit um 201 Zähler.

Damit ist der Dax nur noch rund 150 Punkte vom Jahreshoch entfernt, das der Index Anfang des Monats mit 12.656 Zählern erreichte. Am Montag hatte das Auswahlbarometer nur ein kleines Plus von 0,2 Prozent über die Ziellinie gerettet.

Die Fed beschließt mögliche Änderungen in ihrem Kurs am Mittwoch nächster Woche. Experten gehen von einer Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt aus. Derzeit liegt der Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Unerwartet gute Geschäftszahlen von Coca-Cola und United Technologies brachten die Anleger in den USA am Dienstag in Kauflaune. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,7 Prozent auf 27.349 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte ebenfalls um 0,7 Prozent auf 3005 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 8251 Zähler.

"Die Analysten unterschätzen, wie gut es den Unternehmen geht, und das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie im Vorfeld bewusst tief gestapelt haben, damit sie ihre eigenen Erwartungen übertreffen können", sagte Randy Frederick, Vizepräsident beim Maklerhaus Charles Schwab.

Im Schnitt dürften die Gewinne der S&P-Mitgliedsfirmen im abgelaufenen Quartal um etwa ein Prozent gestiegen sein, geht aus Refinitiv-IBES-Daten hervor. Zuletzt war noch von einem kleinen Gewinnrückgang die Rede.

Auch die Einigung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Kongress auf eine höhere Schuldengrenze ...

