Gestern zählte die Deutsche Bank noch zu den größeren Gewinnern im DAX. Heute ist die Partylaune auch schon wieder vorbei. Das zweite Quartal brachte dem Unternehmen einen Verlust in Höhe von 3,15 Milliarden Euro. Deutlich mehr als im Vorfeld erwartet. Schuld ist - mal wieder - der Konzernumbau, der die Kosten in die Höhe treibt. Wir bewundern die Geduld der Aktionäre, die sich die jahrelange ergebnislose Bastelei mit großer Leidensfähigkeit ansehen. Unsere Meinung kennen Sie: Aus einem Umbau ohne echten, zukunftsfähigen Bauplan kann kein tragfähiges Haus entstehen. Lassen Sie weiterhin die Finger von der Aktie.



