Ein Hin und Her bei Siemens (WKN: 723610) kommt dir bekannt vor? Die Münchener haben eine lange Geschichte von aufgegebenen Geschäftsbereichen, in die sie einige Jahre später wieder eingestiegen sind. Mir fallen spontan beispielsweise Traktionsmotoren für Autos, Solarwechselrichter und Schnellladestationen ein. Nun steht die Rückkehr in den Mobilfunk an und Siemens stellt sich damit unter anderem gegen die Deutsche Telekom (WKN: 555750). Rückkehr in den Mobilfunk? Kommunikationstechnik war einst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...