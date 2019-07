München (ots) -



- Vergleichsportal spendet 12.000 Euro und finanziert damit 15 Plätze im Fussicamp Mallorca - CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein



Sonne, Meer und Fußball: Der Verein "Kids Need Moments" ermöglicht Kindern und Jugendlichen, die schwere Schicksalsschläge erlitten haben, die Teilnahme am Fussicamp auf Mallorca. CHECK24 unterstützt das Projekt mit 12.000 Euro und finanziert damit 15 Plätze in der Fußballschule inklusive Flug und Hotelübernachtung zusammen mit einer Begleitperson. "Kids Need Moments" hat das Ziel, Kindern in schwierigen emotionalen Lebenssituationen eine Auszeit vom Alltag zu bieten. Im Camp sollen sie eine schöne und unbeschwerte Zeit verbringen, um optimistisch in die Zukunft blicken zu können.



"Jedes Kind sollte eine möglichst unbeschwerte Kindheit erleben", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Zusammen mit Kids Need Moments möchten wir Kindern, die schwere Schicksalsschläge bewältigen müssen, tolle Erlebnisse ermöglichen."



Eine Woche lang trainieren die jungen Kicker täglich und lernen von Profis wie z. B. Ivan Klasnic und Holger Gehrke Tricks und technische Kniffe rund um den Fußball. "Kindern müssen wir doch helfen", äußert sich Klasnic zu seinem Engagement für "Kids Need Moments". Alle Trainer sind ehemalige oder aktive Fußballspieler und vom Deutschen Fußball-Bund für die Trainertätigkeit lizenziert.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und der Punkte-Spendenaktion.



Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem Spielstadt Mini-München, die Stiftung Kick ins Leben und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelte CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte. Gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern konnte CHECK24 so bereits über zwei Millionen Euro für gemeinnützige Organisationen und Projekte aufbringen.



Über Kids Need Moments



Kinder brauchen Momente - darum geht es bei dem gemeinnützigen Projekt des Fussicamp Mallorca. Seit 2017 gibt Kids Need Moments Kindern nach schweren Schicksalsschlägen ihr Lächeln zurück. Die Fußballschule auf der spanischen Insel lässt sie aus ihrem Alltag ausbrechen und eine schöne, unbeschwerte Zeit erleben. Ziel ist, dass sie diese Eindrücke mit nach Hause nehmen und wieder optimistisch in die Zukunft schauen können. Neben Einheiten mit lizenzierten Trainern stehen auch Kurse zum Thema Gewaltprävention und Deeskalation auf dem Programm. Das Projekt richtet sich ausschließlich an Familien, deren wirtschaftliche Situation es nicht zulässt, den Aufenthalt aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ansprechpartner Kids Need Moments Michael Busse, Gründer von Kids Need Moments, Tel. +34 - 600 7767 06, kontakt@micha-fussball.de



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



