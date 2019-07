von Petra Maier, Euro am SonntagDer Wechselkurs liegt auf einem tiefen Niveau. Und jedes Mal, wenn der Euro beginnt, Stärke zu zeigen, folgt prompt die Gegenreaktion. Dafür verantwortlich dürfte die hohe Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungsräumen sein, zumal eine Zinssenkung in den USA schon in den Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...