Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank vor der Telefonkonferenz zu den endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Die Augen seien auf den Restrukturierungsprozess und die Kapitalsituation der Bank gerichtet, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzernumbau befinde sich noch in einem frühen Stadium, aber es seien bereits wie von ihm erwartet Fortschritte erkennbar. Die Deutsche Bank müsse sich nun darauf konzentrieren, Altlasten und vor allem risikogewichtete Aktiva schneller abzubauen als angepeilt und die Kosten schneller zu senken, um im Jahr 2020 - dem wichtigsten Jahr für die Bank - einen Kapitalpuffer zu haben./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 07:38 / BST

