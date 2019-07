Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro erwartet bei zwei wichtigen Transaktionen zu Real und dem China-Geschäft im Zuge der Transformation zu einem reinen Großhandelskonzern signifikante Entscheidungen im zweiten Halbjahr. Diese sollen zusammen Barmittel von netto mehr als 1 Milliarde Euro in die Kassen des Düsseldorfer Konzerns spülen. Metro will diese in das laufende Geschäft investieren - auch in Unternehmenskäufe und -Zusammenschlüsse -, aber auch an die Aktionäre ausschütten und die Verschuldung reduzieren.

Laut Analystenpräsentation soll im September der Vertrag zum Verkauf des Real Einzelhandels-Hypermarket-Segments unterschrieben sein. Metro-Chef Olaf Koch sagte in der Telefonkonferenz mit Analysten, dass die Real-Märkte, die nach dem Verkauf nicht mehr Teil des Real-Universums sein werden, an andere Einzelhändler transferiert werden sollen.

Metro teilte am Dienstagabend mit, dass die Exklusivverhandlungen mit dem Hamburger Immobilieninvestor Redos zu Real "bereits große Fortschritte" gemacht haben. Die Exklusivitätsphase werde fortgesetzt, teilte der MDAX-Konzern mit.

Die Partnersuche für Metros profitables China-Geschäft soll im zweiten Halbjahr 2019, genauer gesagt im dritten Quartal des Kalenderjahrs entschieden sein, sagte Koch den Analysten. Man sei dabei im Plan.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2019 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.