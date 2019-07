Der Verkauf von Elektrofahrzeugen kommt langsam in Fahrt. Das beste Beispiel hierfür ist das Tesla Modell 3, das im ersten Quartal 2019 den dritten Platz bei den meistverkauften Autos in Kalifornien erreichte. Insgesamt liegen Elektrofahrzeuge beim Marktanteil am Neuwagenkauf aber immer noch unter zwei Prozent. Ohne ein gut ausgebautes Netz an Ladestationen, die ein Fahrzeug innerhalb weniger Minuten - und nicht erst nach Stunden - aufladen können, scheint der endgültige Durchbruch der E-Autos unwahrscheinlich.

Immerhin wächst die Ladeinfrastruktur im Jahr 2018 mit mehr als 20.000 verkauften DC-Ladesystemen weltweit. Im Jahr 2026 sollen es bis zu 70.000 Systeme sein. DC-Ladesysteme ermöglichen ein wesentlich schnelleres Laden als AC-Ladesysteme, die aufgrund der Eigenschaften des im Fahrzeug installierten Ladegeräts von Natur aus leistungsmäßig begrenzt sind.

Aufladen in 30 Minuten oder weniger

DC-Schnellladesysteme sind so konzipiert, dass sie das fahrzeugseitige Ladesystem umgehen und direkt mit dem Batteriesystem verbunden sind. Sie können bis zu 400 kW Gleichstrom (typischerweise mit 400 bis 1000 V Spannung) bereitstellen und wandeln mit effizienten Leistungshalbleiter-Bauelementen dreiphasigen Wechselstrom aus dem Stromnetz in Gleichstrom um. Diese hohe Ausgangsleistung kann bei den meisten Fahrzeugen in 30 Minuten oder weniger vollständig entladene Batterien auf 80 Prozent ihrer vollen Kapazität aufladen. Weltweit arbeiten Entwickler von Ladesystemen daran, diese Ladezeit noch weiter zu verkürzen, sodass das Laden etwa so lange dauert wie das Befüllen des Benzin- oder Dieseltanks eines herkömmlichen Fahrzeugs.

Innerhalb der Ladestation durchläuft der Strom mehrere Umwandlungsstufen, die jeweils eine Art Stromkreisschutz erfordern: zur Erkennung von Überstrom, Überspannung und Erdschluss. Die Überstromschutzanforderungen für EV-Ladestationen, einschließlich Überlast und Kurzschluss, basieren in den USA auf den Anforderungen von NEC und UL. In den meisten anderen Teilen der Welt sind sie durch die Normenreihe IEC 61851 oder deren Ableitungen vorgegeben.

Selbst moderate Überströme können, wenn sie nicht rechtzeitig beseitigt werden, Systemkomponenten schnell überhitzen - und damit Isolationen, Leiter und Geräte beschädigen. Große Überströme können sogar Leiter schmelzen und die Isolation verdampfen. Sehr hohe Überströme erzeugen magnetische Kräfte, die in der Lage sind, Stromleitungen zu verbiegen und zu verdrehen. Unkontrollierte Überströme können Ladegeräte beschädigen. Dadurch ausgelöste Brände, giftige Dämpfe und Explosionen können im schlimmsten Fall Personen in der Nähe verletzen oder töten.

Eingangsseite der Ladestation

Industriesicherungen (Bild 1) sind die empfohlene Überstromschutzeinrichtung für die AC-Eingangsseite des Ladegeräts. Bei der Auswahl der richtigen Sicherungen für diese Anwendung sind verschiedene Bereiche zu berücksichtigen. Hierzu zählen der Nennstrom als Angabe für den Wechselstrom, den die Sicherung unter bestimmten Bedingungen kontinuierlich führen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...