Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar belassen. Durch den jüngsten Kursanstieg sei die Latte für den Hersteller von Batteriefahrzeugen nach oben gelegt worden, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem müsse Tesla einen positiven Free Cash Flow erreichen und den Ausblick von 360.000 bis 400.000 Einheiten für dieses Jahr aufrecht erhalten./mf/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 04:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-07-24/10:09

ISIN: US88160R1014