Jedes Kind verdient ein sicheres Zuhause und die Chance auf eine glückliche Zukunft. Daher ging es im August 2015 in die erste Runde der Spendenaktion "Stück zum Glück", die Procter Gamble (P&G) und REWE gemeinsam mit der Kindernothilfe ins Leben gerufen haben. Mit der Unterstützung der REWE Kunden und einer Gesamtspendensumme von einer Million Euro konnte nun in Bangladesch ein Kinderschutzhaus fertiggestellt werden, das die Lebensbedingungen vieler Kinder nachhaltig verbessert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005332/de/

"Stück zum Glück" stellt Kinderschutzhaus in Bangladesch fertig (Photo: Business Wire)

Mit dem alltäglichen Einkauf ein Stück zum Glück beitragen

Ermöglicht hat das Haus die tatkräftige Mithilfe der REWE Kunden: Denn mit jedem Kauf eines Produkts aus dem Sortiment von P&G, zu dem unter anderem Marken wie Pampers, Gillette, Always, Oral-B und Ariel gehören, floss eine Spende direkt in das Projekt.1 Über einen Zeitraum von drei Jahren wurde so insgesamt eine Million Euro gesammelt. Im ersten Schritt wurde mit dieser Unterstützung der Unterhalt eines bestehenden Kinderschutzhauses finanziert. So haben bereits anderthalb Jahre nach dem Start der Initiative knapp 150 Kinder ein neues Zuhause gefunden.

Im Oktober 2016 begann dann auf dem 8.100 m² großen Grundstück direkt nebenan der Bau eines komplett neuen Kinderschutzhauses. "Das Kinderschutzhaus gibt nun weiteren 150 Kindern eine Heimat und Perspektive. Denn es bietet den Kindern nicht nur ein Zuhause, sondern auch verschiedene Bildungsangebote und somit die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln", so Susanne Kehr von der Kindernothilfe. P&G und REWE werden das Projekt auch weiterhin unterstützen, sodass die Kindernothilfe den Unterhalt der Einrichtung, die Verpflegung der Kinder und die Freizeitangebote für weitere zwei Jahre gewährleisten kann.

"Stück zum Glück" eröffnet Kindern Zukunftschancen

"Jedes Kind verdient die Chance auf eine glückliche Zukunft. Mit der erfolgreichen Umsetzung von ‚Stück zum Glück' bieten wir den Straßenkindern eine sinnvolle Perspektive", sagt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit von Procter Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Kindern wird eine altersgerechte Entwicklung ermöglicht: Sie erhalten vielfältige Bildungsangebote und haben die Möglichkeit, eine praktische Ausbildung in verschiedenen Berufen zu machen. Außerdem werden sie medizinisch und psychologisch betreut und mit nahrhaften Mahlzeiten versorgt.

Zur erfolgreichen Umsetzung der Initiative möchten P&G und REWE allen Unterstützern danken. "Unser Dank gilt allen REWE Kunden, die durch ihren Einkauf bei REWE einen Beitrag zum Bau des Kinderschutzhauses geleistet haben. Insbesondere möchten wir uns natürlich bei der Kindernothilfe bedanken, die als kompetenter Partner den Erfolg des Projekts garantiert hat", so Peter Maly, bei REWE in Deutschland für den Vertrieb verantwortlich.

Im April 2018 startete die Initiative "Stück zum Glück" in die zweite Runde und setzt sich seitdem für den Bau inklusiver Spielplätze für Kinder mit und ohne Behinderung in Deutschland ein.

Weitere Informationen zu dem fertiggestellten Projekt finden Sie unter: https://www.rewe.de/nachhaltigkeit/unsere-ziele/projekte/stueck-zum-glueck-bangladesch/

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Über die Kindernothilfe

Seit 60 Jahren engagiert sich die Kindernothilfe weltweit für die Rechte von Kindern in Not. In Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt, ist die Organisation bereits seit 1971 aktiv. Etwa 600.000 Kinder leben dort auf der Straße. Sie sind mangelernährt, krank und schutzlos Gewalt und Missbrauch ausgeliefert. Die Kindernothilfe setzt sich dafür ein, dass sie und ihre Familien ein Leben in Würde und mit guten Zukunftsperspektiven führen können ohne Armut, Elend und Gewalt. Die Kindernothilfe gehört mittlerweile zu den größten Nichtregierungsorganisationen für Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992 jährlich das DZI-Spendensiegel.

1 Pro gekauftem P&G Produkt unterstützen P&G und REWE die Kindernothilfe mit 0,01 und garantieren so eine Gesamtspendensumme von einer Million Euro.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190724005332/de/

Contacts:

Procter Gamble

Dajana Dächert

Tel.: 06196 89 1924

E-Mail: daechert.d@pg.com

Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH

Laura Rodermond

Tel.: 0211 585886-24

Fax: 0211 585886-20

E-Mail: laura.rodermond@brandzeichen-pr.de