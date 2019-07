Trotz der Erfüllung immer strengerer Abgasnormen sowie der Versorgung einer wachsenden Anzahl von On-Board-Systemen sollen die Fahrzeuge von heute effizient und leistungsstark sein. Um diese Kombination zu ermöglichen, setzen Ingenieure zunehmend auf Systeme, die eine mit 48 V betriebene Elektrik mit konventionellen Verbrennungsmotoren verbinden. Seit dem "15. Automobil-Elektronik Kongress in Ludwigsburg" im Jahr 2011 ist 48 V als neuer Standard für Bordnetze gesetzt.

Eine besonders wichtige Rolle bei der Kombination von 12-V- mit 48-V-Bordnetzen spielt die galvanische Trennung, die einerseits dazu dient, die Immunität gegen Störungen auf der Masse zu gewährleisten. Andererseits soll sie das 12-V-Bordnetz schützen, wenn es zu Anhebungen des Massepotenzials kommt oder Fehler in den 48-V-Systemen auftreten, mit denen sie verbunden sind.

Galvanische Trennung im 48-V-Bordnetz

In Fahrzeugen mit 48-V-Bordnetz (in der Regel mit einem Lithium-Ionen-Akku) ist nach wie vor - quasi parallel dazu - ein konventionelles 12-V-Bordnetz mit Blei-Säure-Batterie vorhanden, das die Steuerungselektronik und Verbraucher mit geringerer Leistung speist. Systeme, die mit diesen beiden Versorgungsspannungen arbeiten, müssen untereinander kommunizieren. Zum Beispiel kontrolliert die mit 12 V versorgte Motorsteuerung den mit 48 V gespeisten Startergenerator. Die Massen beider Systeme sind mit dem Chassis des Fahrzeugs verbunden. Theoretisch ist es möglich, beide Bordnetze, so wie auch in Bild 1a gezeigt, direkt miteinander zu verbinden. In Wirklichkeit ist aber nahezu immer die in Bild 1b gezeigte galvanische Trennung erforderlich.

Dies liegt zum einen an den kurzzeitigen Unterschieden zwischen den Massepotenzialen. Die Massen von 12-V-Bordnetzen sind per Schraubverbindung direkt mit dem Fahrzeugchassis verbunden. Die Masseverbindung der mit 48 V betriebenen Module (zum Beispiel Startergenerator oder Klimaanlagen-Kompressor) hingegen erfolgt über Kabel. Die Kabellänge kann hier durchaus einen Meter oder mehr betragen. Die hohen geschalteten Ströme in 48-V-Systemen können zusammen mit der Induktivität des Massekabels dazu führen, dass es auf dem Massepotenzial zu kurzzeitigen Störimpulsen kommt. Diese Störimpulse sind in der Lage, Kommunikationssignale mit niedrigen Spannungen von beispielsweise 3,3 V oder 5 V zu verfälschen. Zur Sicherstellung einer zuverlässigen Datenübertragung ist eine galvanische Trennung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...