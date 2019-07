Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet verschlechtert. Der Unterindikator für die Industrie fiel auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank um 0,7 Punkte auf 51,5 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in London mitteilte. Das war der tiefste Stand seit drei Monaten. Analysten hatten in Schnitt lediglich einen gleichbleibenden Wert von 52,2 Punkten erwartet.

Der Unterindikator für die Industrie fiel deutlich um 1,2 Punkte auf 46,4 Punkte. Er signalisiert damit weiterhin eine Abschwächung, da er merklich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Der Unterindikator für den Dienstleistungssektor fiel wie erwartet nur leicht und signalisiert damit eine robuste Lage. "Während die Dienstleister trotz leichter Abschwächung gegenüber Juni weiter kräftig expandierten, wurde die Industrieproduktion so stark zurückgefahren wie seit April 2013 nicht mehr", hieß es in dem Bericht des Instituts.

Der Indikator beruht auf einer Umfrage bei rund 5000 Firmen in der Industrie und im Dienstleistungssektor./elm/jkr/jha/

AXC0115 2019-07-24/10:41