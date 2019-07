Capcora begleitet oekostrom AG beim Erwerb des Repowering-Windparks Wansleben DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Verkauf Capcora begleitet oekostrom AG beim Erwerb des Repowering-Windparks Wansleben (News mit Zusatzmaterial) 24.07.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat die in Wien ansässige oekostrom AG beim Erwerb des Onshore Windprojektes Wansleben mit 7,2 MW beraten. Verkäuferin ist die OSTWIND-Gruppe aus Regensburg, die bereits im Jahr 2017 einen tschechischen Windpark an die oekostrom AG veräußert hat. Der in Sachsen-Anhalt gelegene Windpark Wansleben besteht aus zwei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V136 mit einer Nennleistung von je 3,6 MW und verfügt über eine Gesamtkapazität von 7,2 MW. Es handelt sich um ein Repowering-Projekt. Drei Südwind S70 aus 2002 wurden durch zwei leistungsstarke, neue Anlagen ersetzt. Allein eines der neuen Windräder kann den 6-fachen Ertrag der Altanlagen generieren. Kurz nach Erhalt der BImSchG-Genehmigung im Dezember 2017 schloss sich Anfang 2018 die erfolgreiche Teilnahme an der EEG-Ausschreibung an. Der Bau des Repowering-Projekts begann im Mai 2018 und die Inbetriebnahme erfolgte noch im Dezember desselben Jahres. Der Windpark soll etwa 25 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren und kann somit über 8000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. "Wir freuen uns über den Erwerb eines weiteren Windprojektes in Deutschland. Zudem sind wir stolz darauf die Partnerschaft mit OSTWIND sowie mit unserem Berater Capcora weiter auszubauen", zeigt sich Mag. Lukas Stühlinger, für die Produktionsagenden zuständiges Mitglied des Vorstandes der oekostrom AG, zufrieden. Capcora hat als Buy-Side Advisor im Rahmen der Transaktionsmanagements, Financial Modellings und der Commercial Due Diligence beraten. Über die oekostrom AG: Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von mehr als 2.000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden österreichweit mit zukunftsfähiger Energie zu versorgen und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Österreich zu forcieren. Alle Produkte und Dienstleistungen der oekostrom AG sind aktive Beiträge zu Klima- und Umweltschutz. www.oekostrom.at Über OSTWIND: OSTWIND errichtet Onshore-Windparks in Deutschland und Europa. Unsere Erfahrung aus 25 Jahren Planung, Bau, Repowering und Betriebsführung sowie die Realisierung von 572 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1010 Megawatt begründen unsere große und anerkannte Expertise. Sie macht uns zur zuverlässigen Partnerin für Kommunen, Bürgerwindparks, Energiegenossenschaften, Stadtwerke, regionale Energieversorgungsunternehmen (EVU) sowie private und institutionelle InvestorInnen im Bereich Erneuerbare Energien und Windenergie. www.ostwind.de Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory). www.capcora.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/capcora/845859.html Bildunterschrift: Windpark Wansleben (c) OSTWIND 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 845859 24.07.2019 AXC0120 2019-07-24/11:00